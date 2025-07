L'ex portiere rossonero Begovic firma con il Leicester City

Siamo lieti di confermare l’ingaggio del portiere esperto Asmir Begović, che si unisce al Leicester City con un contratto di un anno, soggetto all’approvazione della lega.

Il portiere esperto firma un contratto annuale con le Foxes. Il 38enne ha giocato più recentemente con l’Everton. Ha collezionato 63 presenze con la Nazionale della Bosnia ed Erzegovina

Il 38enne ha trascorso la stagione 2024/25 con l’Everton e ha precedentemente giocato per il Queens Park Rangers sotto la guida del nostro attuale allenatore Martí Cifuentes, collezionando 46 presenze in tutte le competizioni con la squadra londinese nella stagione 2023/24.

Ha dichiarato a LCFC.com:

“Sono davvero entusiasta. È un piacere essere qui e un grande onore unirmi a un club così prestigioso. Non vedo l’ora di iniziare. Non capita tutti i giorni che un club di questo calibro ti contatti per unirti. Speriamo di vivere una stagione entusiasmante, in cui possiamo lottare per le prime posizioni e riportare il Club dove merita di essere.”

Con 63 presenze con la Nazionale della Bosnia ed Erzegovina, Asmir ha trascorso gran parte della sua carriera in Inghilterra, giocando per squadre come Portsmouth, Stoke City, Chelsea e AFC Bournemouth, registrando 256 presenze in Premier League.

Ora porta tutta questa esperienza al reparto portieri del Leicester City, dove si unirà ai suoi nuovi compagni in vista dell’ultima amichevole pre-campionato contro la Fiorentina, in programma al King Power Stadium domenica 3 agosto (calcio d’inizio alle 15:00 BST).