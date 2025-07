Il presidente del Real Oviedo sogna Jovic: "È il calciatore di cui abbiamo bisogno"

Intervistato dai microfoni di Marca, il presidente del Real Oviedo Martin Pelaez ha non solo parlato della situazione nella quale riversa il club, tornato in massima divisione dopo più di 20 anni, ma ha anche fatto il punto sul calciomercato in entrata soffermandosi in modo particolare sul sogno Luka Jovic, ex attaccante di Milan e Fiorentina, fra le altre:

"Combatteremo finché non avremo speranza. Siamo tra quelli che possono spendere di meno, avere un giocatore come lui sarebbe un lusso per noi, ma anche per qualsiasi squadra. Questo gruppo lotta sempre per rendere possibile quello che apparentemente è impossibile. Il fatto che conosca Paunovic è un enorme vantaggio, credo che questa potrebbe essere la squadra ideale per farlo tornare a brillare, è il calciatore di cui abbiamo bisogno".