Pato posa con il nuovo Third kit: "Sarò sempre uno di voi"

Nella mattinata di oggi (primo pomeriggio a Hong Kong), il Milan ha presentato il nuovo Third kit per la stagione 2025/2026. A posare con la nuova divisa gialla del club rossonero anche Alexandre Pato che, in questi giorni, è in tournée proprio con la sua vecchia squadra in qualità di Legend rossonera. Insieme a lui c'è anche il connazionale Serginho e i due stanno partecipando a vari eventi commerciali e di incontro con i tantissimi tifosi dell'area asiatica.

Pato, come detto, ha posato con la nuova maglia e ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Questo il messaggio, sempre d'amore, rivolto ai tifosi del Diavolo: "Sarò sempre uno di voi".