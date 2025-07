Jovic promesso in Messico, ma il suo trasferimento è al momento in stand by

Luka Jovic è ancora senza squadra, almeno in teoria. In pratica il serbo si è promesso al Cruz Azul. Secondo quanto riportato dalla testata Record.com.mx la ragione è dovuta a una questione meramente di liste. Il club deve vendere prima uno straniero per tesserarne un altro.

Individuato chi gli cederà il posto

Per fare spazio a Jovic, il Cruz Azul cederà il greco Georgios Giakoumakis, che ha estimatori in MLS e nello specifico dovrebbe approdare allo Charlotte FC. Non appena la trattativa sarà finalizzata, il serbo potrà approdare in Messico. Nel frattempo ci sono altre due squadre alle porte, ossia il Pachuca, altro club messicano, e l'Oviedo neopromosso ne LaLiga spagnola.

Due anni al Milan

Svincolatosi dal Milan il 30 giugno, Luka Jovic ha giocato con la maglia rossonera per due stagioni dando un buon apporto soprattutto a partita in corso nel primo anno e rendendosi importante per Sergio Conceiçao nel finale della scorsa stagione. Resta nella memoria dei tifosi milanisti la doppietta segnata nel derby di ritorno di Coppa Italia, vinto per 3-0. 27 anni, Jovic ha segnato complessivamente 13 reti in 47 partite col Milan.