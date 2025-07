Saponara si ritira: farà parte dello staff tecnico della Carrarese

Dopo l'ultima avventura in Turchia con la maglia dell'Ankaragucu, Riccardo Saponara ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi. A comunicarlo è stato lui stesso sui propri profili social tramite la più classica delle stories. Per l'ex centrocampista di Milan e Empoli, però, sarebbe già pronta una nuova e stimolante avventura nel mondo del calcio.

Stando a quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, Riccardo Saponara entrerà a far parte dello staff tecnico della Carrarese, in Serie B. In questo nuovo ruolo, grazie anche alla sua esperienza, il classe 1991 potrà aiutare mister Antonio Calabro a preparare al meglio la stagione oramai alle porte, dove la società toscana cercherà di centrare un'altra volta la salvezza in cadetteria.