Sacchi sul Milan: "Allegri ha dato una struttura e una mentalità alla squadra, ma ha ancora tanto da fare"

vedi letture

In merito alla prima parte di stagione del Milan, attualmente secondo in classifica in Serie A a -1 dal primo posto, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Se consideriamo quello che hanno fatto nella passata stagione, i rossoneri sono certamente migliorati. Allegri ha dato una struttura e una mentalità alla squadra. Però, anche in questo caso: perché tanti punti persi contro avversari di medio e basso livello? Mancanza di attenzione e di concentrazione? L’allenatore ha parecchio da lavorare, in particolare sulla fase difensiva che non è sempre perfetta".

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 33

Milan 32

Napoli 31

Roma 30

Juventus 26

Bologna 25

Como 24

Lazio 22

Sassuolo 21

Udinese 21

Cremonese 20

Atalanta 19

Torino 17

Lecce 16

Cagliari 14

Genoa 14

Parma 14

Verona 12

Pisa 10

Fiorentina 6