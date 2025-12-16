Sacchi sul Milan: "Allegri ha dato una struttura e una mentalità alla squadra, ma ha ancora tanto da fare"
In merito alla prima parte di stagione del Milan, attualmente secondo in classifica in Serie A a -1 dal primo posto, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Se consideriamo quello che hanno fatto nella passata stagione, i rossoneri sono certamente migliorati. Allegri ha dato una struttura e una mentalità alla squadra. Però, anche in questo caso: perché tanti punti persi contro avversari di medio e basso livello? Mancanza di attenzione e di concentrazione? L’allenatore ha parecchio da lavorare, in particolare sulla fase difensiva che non è sempre perfetta".
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 33
Milan 32
Napoli 31
Roma 30
Juventus 26
Bologna 25
Como 24
Lazio 22
Sassuolo 21
Udinese 21
Cremonese 20
Atalanta 19
Torino 17
Lecce 16
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14
Verona 12
Pisa 10
Fiorentina 6
