Capello sul Milan: "È una squadra strana, ma non avere le coppe è un grande vantaggio"

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche del Milan di Allegri che è in corsa per lo scudetto insieme a Inter, Napoli e Roma. Ecco il suo pensiero sul Diavolo: "È una squadra strana: soffre con avversarie che sulla carta dovrebbe dominare, mentre non gioca con la stessa attenzione che mantiene contro le big. Sta perdendo punti importanti. Anche se il gol annullato a Pulisic contro il Sassuolo è qualcosa che succede solo in Italia, con questi arbitri e Var che capiscono poco di calcio. Non è balletto, in cui alla prima spinta si fischia fallo. Ma il possesso di domenica è stato sterile, troppo laterale, noioso.

Corsa scudetto? C'è un fatto che sorride al Milan, cioè il fatto che i rossoneri non hanno impegni al di fuori del campionato. Molto dipenderà dai risultati che Inter, Napoli e Juve otterranno in Champions, come la stessa Roma in Europa League che comunque resta lì in lotta. Sotto questo aspetto la favorita resta il Milan: avere la possibilità di preparare solo il campionato, senza competizioni europee, Supercoppa o Coppa Italia, è un grandissimo vantaggio".

