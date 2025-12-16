Bianchessi racconta: "Rimasi subito impressionato da Bartesaghi. Dissi a Galliani che sarebbe stato il terzino titolare del Milan del futuro"
Mauro Bianchessi, ex responsabile scout del Milan, ha raccontato alla Gazzetta dello Sport come ha scoperto Davide Bartesaghi: "Quando me lo segnalarono mi pregarono di andarlo a vedere. Mi impressionò subito. Parlai con i suoi genitori, Daniele e Stefania, e gli chiesi di fidarsi di noi. Poi a Galliani dissi che sarebbe stato il terzino titolare del Milan del futuro. Aveva una facilità di apprendimento incredibile, era una spugna. E poi, una forza mentale che mi ha sempre incuriosito. Anche quando a 15 anni non era titolare e non cresceva.
Anche dopo un errore riusciva a restare sul pezzo. È un musone, sembra uno schivo, in realtà è un ragazzo d'oro se si riesce a fidare di te. L'importanza della famiglia? A fine dicembre compirà 20 anni, ma l'impatto che la famiglia ha avuto nella sua crescita era tangibile fin da piccolo. L'hanno sempre accompagnato - 40 minuti da casa sua al Vismara, andata e ritorno - supportandolo, ma senza mai interferire nelle scelte degli allenatori".
