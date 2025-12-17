Simone esalta Leao: "Ha quella capacità di accendersi e fare la differenza che mi emoziona"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Marco Simone ha rilasciato queste parole sulla gara di domani sera del Milan contro il Napoli, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana: "Il Napoli arriva da due ko di fila? Anche qui, si dimentica tutto troppo in fretta. Antonio ha fatto un’impresa straordinaria solo qualche mese fa. E oggi è lì, nel treno delle prime. Non è così scontato ripetersi ad alto livello a Napoli. Se vedo meglio il Milan? Non saprei, in partita secca è ancora più complesso fare pronostici. E poi c’è Leao in dubbio, no?

Se mi piace Leao? Nel Milan attuale è il mio preferito. Intendiamoci, ci sono pure altri grandi giocatori come Maignan o Pulisic e Modric merita un discorso a parte che va oltre al campo. Ma Leao ha quella capacità di accendersi e fare la differenza che mi emoziona. Secondo me riuscirà ad arrivare a una completezza prima o poi e a essere ancora più forte".

