Lotta Scudetto, Sacchi sincero: "Il Milan è ancora un'incognita.."

Intervenuto così come spesso accade alla Gazzetta dello sport, l'ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi ha raccontato il grande equilibrio, finora in questo campionato di Serie A. Ecco un suo estratto sulla lotta scudetto:

"Che idea mi sono fatto? Abbastanza semplice, e parlo di Inter, Milan e Napoli: più che mostrare la loro forza, mi sembra che abbiano fatto vedere i loro difetti e questo, ovviamente, ne ha pregiudicato il cammino. Chi avrà la meglio nella corsa scudetto? A oggi nemmeno Nostradamus riuscirebbe a indovinare. Però il Napoli, se recupera in frettagli infortunati,mi sembra quella più avanti. L’Inter deve fare il salto di qualità contro le grandi, mentre il Milan è un’incognita, anche se ha il vantaggio di non disputare le coppe".