Il Giornale: "C’è chi dice no agli arabi. Maldini ama un solo club"

L'edizione odierna de Il Giornale titola così: "C’è chi dice no agli arabi. Maldini ama un solo club". Il noto quotidiano spiega che, dopo l'addio al Milan, l'ex calciatore ed ex dirigente del club di via Aldo Rossi è stato corteggiato più volte dalla Saudi Pro League, ma ha sempre rifiutato le ricchissime offerte che gli sono arrivate. Il motivo? Paolo Maldini non si vede in altri club diversi da quello rossonero.

Intervenuto ai microfoni di TMW a margine della presentazione del 40° Premio Viareggio Sport lo scorso 18 novembre, Maldini aveva dichiarato: "Il mio nome accostato alla Fiorentina dopo l'addio di Pradé? Mi ha chiamato mio cugino che vive qui, gli ho detto che non ne sapevo niente. Per me in Italia c'è solamente una squadra e così sarà. Quindi ipotesi estero? No, intendevo in Italia e aggiungo all'estero".