Il candidato per la presidenza del Benfica vuole portare Conceiçao in panchina

Il candidato alla Presidenza del Benifca, Luís Filipe Vieira, si è così espresso a Correio da Manhã sull'idea di ingaggiare Sérgio Conceicao come allenatore del Benfica, qualora venisse eletto presidente nelle elezioni previste il 25 ottobre 2025: "Ho un patto con la mia coscienza, punto. Conosco Sérgio da anni, ben prima che diventasse allenatore. È un allenatore eccellente. Gli piace vincere e sa come far giocare un buon calcio alle squadre. Ha commesso errori come allenatore? Certo, come quasi tutti. Le elezioni sono a ottobre e tutto ciò che si dice al riguardo è pura speculazione. Ma non escludo di parlargli se sarà libero e la valutazione che faccio punterà a suo favore".

UN MILAN DIVERSO

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sul nuovo Milan di Massimiliano Allegri: "Sarà diverso rispetto a come siamo abituati con il comandante Conceicao degli ultimi mesi. Lui ha un approccio ai giocatori differente. Mi aspetto che si stia tanto a Milanello, soprattutto all’inizio. Mi aspetto che ci si alleni sui suoi principi di calcio, quindi con tanta attenzione difensiva in più ad esempio. Anche se pure Conceicao diceva di puntare molto su quello. Però il rapporto con i giocatori sarà diverso, è un allenatore che è stato abituato a lavorare con i giovani e con i giocatori esperti. Vedo in lui e in Tare una ricostruzione di un Milan con dei principi un po’ diversi, più basato sull’esperienza, sulle persone che masticano questo mondo da tanti anni. Credo che, complice l’unica partita settimanale, e il percorso molto rischioso di Inter e Juventus, possano nascere buone cose nei prossimi mesi.