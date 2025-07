Aquilani d'accordo con la scelta Allegri: "Con lui vai sul sicuro"

Alberto Aquilani, nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha parlato così del suo ultimo anno: "Di sicuro non sono stato in vacanza... È stato formativo. Ho seguito molto Fabregas, il suo Como mi incuriosiva, è stato molto disponibile, mi ha ospitato. E poi De Zerbi, sono stato pure da lui a Marsiglia, è un amico: molto utili i confronti con loro".

È stato un anno fermo come Allegri... Che cosa pensa del tecnico livornese e del suo calcio?

"L’ho avuto al Milan, con lui vai sul sicuro".

UN MESE ESATTO

Manca un mese esatto alla prima partita ufficiale del Milan. San Siro, 17 agosto, ore 21.15 contro il Bari in Coppa Italia. Il countdown è già partito in casa rossonera, perché da oggi è già possibile acquistare i biglietti per la partita. Alle 12 è partita la vendita libera.

A che punto è il Milan?

A oggi la squadra è incompleta. Non numericamente, essendo la rosa attualmente ancora extralarge, ma lo è a livello funzionale. Si fatica a smaltire gli esuberi mentre in entrata siamo a due acquisti, Samuele Ricci e Luka Modric. A breve arriverà l'annuncio di Pietro Terracciano. Di questi tempi un anno fa il Milan non aveva ancora ufficializzato nessuno, Morata avrebbe inaugurato il calciomercato in entrata del Milan soltanto il 19 luglio. Un anno fa, però, il Milan non aveva ceduto un big e di fatto si trovava a fare un mercato partendo da una base solida. Quello attuale ne ha salutati due, Reijnders e Theo Hernandez e c'è un grande punto interrogativo su quello che sarà il Milan in campo.