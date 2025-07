Ricordate Zanellato? Due presenze col Milan in Europa, ha firmato con il Lecco

Ex milanisti in giro per l'Italia: è il caso di Niccolò Zanellato che da oggi è ufficialmente un giocatore del Lecco. Il centrocampista classe 1998 è stato acquistato a titolo definitivo dopo che aveva passato in maglia bluceleste gli scorsi sei mesi, nei quali ha raccolto 11 presenze, segnando anche un gol.

Contratto triennale col Lecco

A comunicare la notizia proprio il club lombardo che fa sapere che Zanellato ha firmato un contratto fino al 2028.

Due presenze col Milan

Cresciuto calcisticamente nel Milan, Zanellato ha avuto anche modo di fare l'esordio in prima squadra venendo schierato dall'allora allenatore Vincenzo Montella nella partita di qualificazione all'Europa League contro i nord macedoni dello Shkendija e successivamente nella fase a gironi del torneo contro il Rijeka, questa volta agli ordini di Rino Gattuso. In entrambe le occasioni, Zanellato venne impiegato come titolare a centrocampo. La carriera è poi proseguita vestendo le maglie di Crotone, SPAL, Catania, ancora Crotone e Lecco.