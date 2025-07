Luciano Vulcano (ex vice di Pioli) riparte dal Sunderland in Premier League

Dopo l'ufficialità di Stefano Pioli come nuovo allenatore della Fiorentina, per quanto riguarda l'ex staff dell'ex tecnico rossonera arriva un'altra particolare novità. Luciano Vulcano, ex vice di Stefano Pioli, ha infatti iniziato una nuova avventura in Inghilterra.

Infatti, in vista della prossima stagione sportiva, Vulcano sarà presente nello staff tecnico di Regis Le Bris al Sunderland. Una nuova avventura per un elemento che fu a suo modo molto importante negli anni di Pioli al Milan, vincendo uno scudetto indimenticabile nel 2022. Nella passata stagione, la crescita ed esperienza sempre con Pioli in Arabia Saudita: oggi riparte dalla Inghilterra e da un club in crescita come il Sunderland.