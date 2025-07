Ramazzotti: "Jashari e il suo agente non hanno intenzione di ricucire lo strappo e anzi, giorno dopo giorno, lo rendono sempre più grande"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Ardon Jashari: "Nessun passo indietro, nessuna apertura: Ardon Jashari non cambia idea e vuole solo il Milan. È convinto che alla fine il Bruges lo accontenterà. Ecco perché, dopo aver disertato una settimana fa la presentazione della squadra, ieri non ha posato per la foto ufficiale insieme ai compagni. Lui e il suo entourage non hanno intenzione di “ricucire” lo strappo e anzi, giorno dopo giorno, lo rendono sempre più grande. Perché lo svizzero vuole indossare la maglia rossonera e misurarsi con la Serie A. Il Diavolo lo aspetta a braccia aperte e i contatti con il ragazzo nato a Cham sono praticamente giornalieri. Non quelli con il Bruges che deve decidere se accettare la proposta da 32,5 milioni più 2 di bonus, stabilendo il nuovo record per una cessione del campionato belga (il primato appartiene all’affare De Ketelaere-Milan), oppure se continuare a tenersi in casa una situazione potenzialmente esplosiva con l’avvicinarsi delle partite ufficiali (domenica la Supercoppa, poi l’esordio in campionato e i preliminari di Champions).

Ieri Jashari si è allenato ancora a parte, ma il prossimo passo può essere quello di non presentarsi al centro sportivo insieme ai compagni".