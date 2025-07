Il mercato del Milan arriverà tra fine luglio e agosto: la Gazzetta spiega i motivi

Il grande punto di domanda che aleggia sul Milan in questi giorni di tanti nomi e nessuna operazione significativa portata a termine, è una sola: perchè il Milan non sta comprando nessuno pur avendo esigenza e anche possibilità economiche? La Gazzetta dello Sport, versione online, attraverso le parole del collega Luca Bianchin prova a rispondere. Come viene illustrato il Diavolo ha bisogno di almeno cinque colpi: servono due terzini, una mezzala, un centrale e una punta. Considerando la cessione di Reijnders, quella di Theo, il riscatto di Kalulu e l'addio a Pellegrino, non si può dire che il club non abbia risorse, nonostante l'assenza di introiti dall'Europa.

Ciononostante, al netto di Samuele Ricci, già bloccato da tempo, di Luka Modric, firmato a parametro zero, e Pietro Terracciano, arrivato a coprire le spalle di Maignan dopo l'addio di Sportiello, il Milan non ha fatto altri colpi degni di nota in posizioni di grande necessità. In tal senso Bianchin sottolinea che la grande maggioranza del mercato arriverà tra fine luglio e agosto: questo perché con il passare del mese, sarà sempre più possibile organizzarsi per formule con il prestito, non come in questo periodo in cui viene richiesta sempre l'operazione a titolo definitivo. Il Milan intanto ha stilato una lista di nomi per i terzini, per la punta oltre al nome sempre presente di Jashari. Più avanti potrebbero arrivare anche nuove cessioni, con Musah e Thiaw che sono gli indiziati speciali.