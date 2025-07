MN - Pobega-Bologna ai dettagli: al Milan 8 milioni per il titolo definitivo

vedi letture

Come riportato nella giornata di ieri, il futuro di Tommaso Pobega è ormai segnato: il centrocampista italiano non rientra nel progetto tecnico di Mister Massimiliano Allegri, intento a ricercare profili diversi per il centrocampo del Milan in questa stagione. Pobega infatti, è praticamente un nuovo giocatore del Bologna, voluto fortemente dal tecnico Vincenzo Italiano. Si tratta di un ritorno, dopo la passata e positiva stagione trascorsa in rossoblù terminata con la vittoria in finale di Coppa Italia proprio contro il Milan.

Come appreso dalla nostra redazione, il passaggio di Pobeba al Bologna è ormai cosa fatta. Nelle casse rossonere 8 milioni di euro, per quella che sarà una cessione a titolo definitivo.

Di Pietro Mazzara