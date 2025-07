Jashari ha un accordo con il Bruges per lasciare il club, ma è necessaria un'offerta record

Ardon Jashari sta spingendo in prima persona per diventare un nuovo calciatore del Milan. Lo svizzero già si immagina e pensa in rossonero, quindi in queste prime settimane di lavoro per la nuova stagione sta avendo comportamenti che dovrebbero invogliare il Club Bruges ad esaudire la sua volontà e lasciarlo partire.

La verità è però un'altra. Stando ai colleghi di HLN, infatti, Jashari e Bruges avrebbero un accordo tra di loro che permetterebbe allo svizzero di lasciare il club quest'estate, ma affinché questa cosa accada, c'è bisogno di una condizione necessaria. I 19 volte campioni del Belgio vogliono infatti incassare una cifra record dalla cessione del classe 2002, il che significa che per portarlo in Serie A il Milan dovrà quanto meno spingersi ai 38 milioni di euro.