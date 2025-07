Ramazzotti: "Negli scorsi mesi il Brighton ha garantito a Jorge Mendes, agente di Estupinan, che di fronte a un’offerta congrua lo lascerà partire"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa tra il Milan e il Brighton per Pervis Estupinan: "Le attenzioni rossonere ora sono più concentrate sull’out mancino e in particolare su Pervis Estupinan del Brighton. Si tratta di un’occasione importante per il quale il club di via Aldo Rossi ha fatto arrivare agli inglesi una prima proposta da 12 milioni. Non bastano per arrivare alla fumata bianca, ma l’ex club di De Zerbi ha già acquistato come terzino sinistro De Cuyper. In più negli scorsi mesi il Brighton ha garantito a Jorge Mendes, l’agente dell’ecuadoriano classe 1998, che di fronte a un’offerta congrua lo lascerà partite. Lo stesso calciatore lo ha ammesso in patria ("Voglio crescere nella mia carriera") e ora si aspetta di essere accontentato. Il Milan non vuole toccare quota 20 milioni perché sa che il giocatore, pur avendo altre proposte allettanti, spinge per venire in Italia. C’è bisogno di un altro po’ di lavoro e anche Mendes sta contribuendo perché ci sia un’accelerazione".

LE APERTURE DEI GIORNALI

Il calciomercato è assoluto padrone delle chiacchiere da bar e non solo in questo periodo: non può essere altrimenti. Manca un mese e mezzo al gong che sancirà la fine delle trattative ma ancora i movimenti da ultimare o tentare sono diversi. Non sono pochi i nomi che al momento gravitano attorno al MIlan e questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi ne citano diversi.

La Gazzetta dello Sport, nel suo taglio alto, ha riportato aggiornamenti sulla situazione Ardon Jashari ma anche novità per quanto riguarda l'interesse per Pervis Estupinan. Scrive la rosea: "Jashari, l'obiettivo a centrocampo". Nulla di nuovo, con la notizia che viene arricchita dal testo sul terzino sinistro nel sottotitolo: "Jashari strappa con il Bruges, è più vicino al Milan. Offerta per Estupinan".

Anche il Corriere dello Sport lascia spazio al Milan in apertura ma si concentra sul casting per l'attaccante, con un profilo, quello di Dusan Vlahovic, che al momento sembra essere il più in vantaggio.Scrive il CorSport: "Allegri ha in testa Vlahovic. Milan, Dusan è un'idea da ultimi giorni di mercato". Su Tuttosport si parla quasi solo di Juventus che ha manifestato l'interesse per Marc Pubill, ricercato anche da altri top club come Milan e Barcellona. Il titolo recita sui bianconeri: "Oltre al difensore dell'Almeria, si candida anche Lucas Vazquez".