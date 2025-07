Milan, quante cessioni in stand-by. E che condizionano il mercato in entrata

Mercato Milan in stand-by, non solo in entrata ma anche in uscita. Ed è proprio su quest'ultimo aspetto che ci vogliamo concentrare: le uscite. Se ne sono registrate fin qui 10 fra cessioni a titolo definitivo, giocatori riscattati e prestiti non rinnovati. Ma c'è ancora tanto da fare

Reijnders e Theo, ma non solo

Gli incassi più importanti fin qui sono arrivati dalle cessioni di Tijjani Reijnders e Theo Hernandez che hanno portato fin qui nelle casse rossonere 80 milioni. A cui vanno sommati 14.3 del riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus e 3.5 di Marco Pellegrino che si è rilanciato in prestito all'Huracan ed è stato acquistato dal Boca Juniors. Totale 97.8 milioni incassati. Ovviamente nulla è arrivato dai giocatori a fine contratto, Alessandro Florenzi e Luka Jovic così come dai giocatori in prestito, tutti rispediti al mittente: Kule Walker, Tammy Abraham, Joao Felix e Riccardo Sottil.

Le cessioni mancate: Thiaw e Morata

Dalle cessioni effettuate a quelle mancate e iniziano a non essere poche. Il Como è il comune denominatore di Malick Thiaw e Alvaro Morata. Se il tedesco ha rifiutato l'offerta lariana, lo spagnolo l'aveva accettata ma è stato bloccato dal Galatasaray, forte di un accordo di prestito almeno fino a fine gennaio, estendibile gratuitamente fino al termine della stagione. Il Milan dalle due cessioni a titolo definitivo avrebbe incassato 35 milioni, da reinvestire subito magari in Giovanni Leoni del Parma. Con la permanenza di Thiaw, che ha detto no anche al Crystal Palace, la situazione si è bloccata.

La situazione Emerson Royal

Praticamente in vendita da gennaio, Emerson Royal è attualmente al Milan solo per l'infortunio rimediato contro il Girona a gennaio che ha fatto saltare il trasferimento al Galatasaray. Da allora il brasiliano non ha più visto il campo e si è resto anche meno appetibile sul mercato. Ci sarebbe il Betis che ha pensato a un suo ritorno, ma solo in prestito. Ma senza un obbligo di riscatto o un temporaneo oneroso l'affare difficilmente andrà in porto.

Adli, il no alla Russia e il Milan Futuro

Sedotto e abbandonato dalla Fiorentina, Yacine Adli ha avuto estimatori in Russia che si sono fatti avanti, nello specifico lo Spartak Mosca. Rifiutata la destinazione, il rischio per il francese è quello di giocare addirittura in Serie D col Milan Futuro, dov'è stato aggregato assieme a Devis Vasquez. Qualcosa potrebbe muoversi dai paesi arabi ma l'impressione è che si dovrà aspettare un po'.