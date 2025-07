Jashari rompe col Brugge: vuole il Milan. Per il dopo Theo c'è Estupinan

I tormentoni di questo primo mese di calciomercato rossonero sono essenzialmente due. Uno riguarda Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Club Brugge che è voluto fortemente sia da Igli Tare che da Massimiliano Allegri, l'altro invece si riferisce all'esigenza cruciale di acquistare terzini. Non si tratta solo della fascia sinistra, orfana di Theo Hernandez ceduto all'Al Hilal, ma anche di quella opposta: per quanto riguarda l'erede del francese, nelle ultime ore è spuntato un nuovo candidato.

Jashari rompe

Il fatto che Ardon Jashari spinga e voglia solo il Milan, ormai, non è più una notizia. Quello che conta, piuttosto, è che il centrocampista elvetico, secondo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport", sta forzando la mano sempre di più con il club belga. Ieri, per esempio, l'ex Lucerna ha deciso di non posare per la foto ufficiale e ha continuato ad allenarsi a parte; un gesto che arriva dopo il rifiuto di partecipare alla presentazione della nuova squadra e dell'assenza nella mini tournée in Regno Unito. Il Milan aspetta ancora una risposta all'offerta da 32,5 milioni più 2 di bonus che sarebbe la cessione più remunerativa della storia del campionato del Belgio. La palla è nelle mani del Club Brugge e la speranza è che il lavoro di Jashari, che sta manifestando sempre più chiaramente il suo desiderio, possa portare qualche frutto.

C'è Estupinan

Intanto, con la situazione a destra che oscilla tra il nome di Guela Doué e quello di Marc Pubill, nelle ultimissime ore il Milan ha provato a spingere sull'acceleratore per mettere a disposizione di Allegri il sostituto di Theo Hernandez quanto prima. In tal senso, il profilo che emerso ultimamente, sfumato Archie Brown, è quello di Pervis Estupinan, calciatore ecudaoregno. Sul tavolo del Brighton, che in estate in quel ruolo si è rinforzato con De Cuyper, c'è una proposta del Milan da 12 milioni di euro. Al momento non bastano ma la volontà del calciatore e il ruolo di Jorge Mendes, suo agente, è chiarissima anche in questo caso. Da via Aldo Rossi non si vuole arrivare a fino 20 milioni e si cerca di abbassare le pretese entro pochi giorni. Al momento il calciatore sudamericano è la prima scelta di Allegri.