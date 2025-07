Milan e Allegri a fari spenti su Vlahovic: si lavora al colpo per agosto

Nell'incontro di inizio anno con i media, il direttore sportivo rossonero Igli Tare era stato molto chiaro e diretto: il Milan cerca un centravanti da mettere accanto a Santiago Gimenez. Le caratteristiche del nuovo attaccante, però, sono ben precise: la dirigenza vuole una punta d'area di rigore che abbia caratteristiche complementari a quelle del Bebote. In questo scenario, tra i tanti nomi fatti, Dusan Vlahovic sembra essere l'occasione giusta.

A fari spenti

Questa mattina è il Corriere dello Sport a fare il punto a 360 gradi sulla situazione di Vlahovic. Al momento il giocatore è in rotta con la Juventus che ha già preso David e vuole riportare in bianconero Kolo Muani. Il club bianconero, con il giocatore in scadenza nel 2026 e con un ingaggio pesante, ha proposto anche la risoluzione del contratto ma le richieste di Vlahovic e del suo entourage sono di una buonuscita da 10 milioni che la Vecchia Signora non ha intenzione di concedere. Con il passare dei giorni la situazione diventerà sempre più urgente per giocatore e società, dunque il Milan al momento segue la vicenda a fari spenti con la speranza che in agosto si presenti l'occasione di mettere le mani sul giocatore a condizioni vantaggiose.

Ingaggio e Allegri

L'unico reale nodo di questo scenario è l'ingaggio di Vlahovic: il centravanti serbo percepisce uno stipendio da 12 milioni l'anno e se vuole trasferirsi (al Milan come in un'altra squadra) deve accettare di ridursi sensibilmente la paga. Per quanto riguarda il costo del cartellino, se non dovesse esserci la rescissione, il prezzo può essere assolutamente amichevole per il Milan: l'attaccante scade tra un anno e vista la situazione con 20 milioni si può pensare di portarselo a casa. A livello tattico Massimiliano Allegri gradirebbe questa opzione perché si ritroverebbe un giocatore che conosce bene il campionato, senza aver bisogno di ulteriore ambientamento, e che è consapevole anche dei suoi metodi di allenamento. Anche lo stesso Vlahovic, qualche settimana fa, aveva dato la sua apertura all'operazione.