Obiettivo Estupinan, il Milan non vuole toccare quota 20 milioni: i motivi

Il nome più realistico per la fascia sinistra del Milan, al momento, sembra essere quello di Pervis Estupinan, terzino sinistro del Brighton e dell'Ecuador. Il calciatore, classe 1998, è pronto a lasciare i Seagulls un po' perché la squadra inglese ha acquistato De Cuyper dal Club Brugge in questa sessione di calciomercato, un po' perché arrivato all'apice della sua carriera il laterale sinistro vorrebbe fare un salto di qualità. L'interesse rossonero, in questo senso, rappresenta per lui una grande opportunità.

Secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il giocatore è forte di un accordo verbale tra il suo club e il suo agente Jorge Mendes: in presenza di un'offerta congrua, il sudamericano potrà partire e lasciare il Brighton. Al momento però il Milan non vuole toccare la quota dei 20 milioni perchè sa che, nonostante la concorrenza, il calciatore ha come prima opzione quella di vestire la maglia rossonera. Al momento le parti sono al lavoro, con il procuratore portoghese che cercherà di fare da mediatore.