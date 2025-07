Allegri in missione RLC: obiettivo ridare corrente al circuito Loftus-Cheek

Chi studia o ha studiato fisica in passato, sa che tra le varie tipologie di circuiti elettrici c'è anche quello definito RLC, composto dalla resistenza (R), dall'induttanza (L) e della capacità (C). E anche il Milan, nella sua rosa, ha il suo circuito RLC dove le tre componenti stanno per Ruben Loftus-Cheek. E la metafora non è solo una coincidenza di similitudine letterale ma si ritrova nell'esigenza del centrocampista inglese di ritrovare energia (corrente elettrica) per ritornare a funzionare come un tempo, proprio come accade nei circuiti in fisica. E questa è una delle missioni dichiarate di Massimiliano Allegri e del Milan in generale per questa nuova stagione.

La fiducia di Tare e Allegri

Nelle diverse occasioni in cui i protagonisti di area tecnica e sportiva del Milan hanno incontrato i giornalisti, c'è sempre stata l'occasione di parlare di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese che l'anno scorso è stato praticamente reso inutilizzabile dagli infortuni. Tare ne ha parlato indicandolo come sostituto di Reijnders: "Loftus-Cheek che è uno dei centrocampisti più completi nel panorama europeo. Può essere un giocatore fondamentale per il Milan nella prossima stagione". Allegri, nella sua conferenza stampa di presentazione, lo ha citato due volte e lo ha definito così: "Un giocatore molto importante che due anni fa ha fatto 12 gol". Parole e attestati di stima ma anche e soprattuto che devono infondere fiducia in un calciatore che l'anno scorso è stato molto demoralizzato dai guai fisici e che se dovesse ritrovare la sua piena potenza potrebbe ancora fare la differenza.

Missione RLC

Come detto in precedenza e come confermato dalle citazioni di Tare e Allegri, è scattata ufficialmente la missione RLC. Per rivitalizzare un giocatore spento e scarico come è attualmente il centrocampista inglese dopo una stagione complicata come la scorsa, c'è bisogno di una scarica di corrente molto potente. Chi meglio di Massimiliano Allegri può indurre un'energia di questo tipo? Difatti il tecnico livornese lo sta già facendo in queste prime due settimane di lavoro al Centro Sportivo di Milanello: Loftus è parecchio coinvolto in esercizi tattici ed è ripetutamente cercato tanto da Allegri quanto dai vari membri del suo staff. La sensazione è che se si riuscisse a recuperare mentalmente Loftus e si preservasse il suo fisico, il Milan è come se guadagnasse un nuovo innesto in mezzo al campo.