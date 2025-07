Di Vaio su Pobega: "Lo conosciamo bene e lui conosce bene l'allenatore..."

vedi letture

A margine dell'evento Gala Dinner Benefico "United", il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio si è intrattenuto con i media presenti facendo il punto su alcune delle più importanti operazioni in entrata (e non solo) della società felsinea, tra le quali quella che riguarda il centrocampista del Milan Tommaso Pobega, sempre più vicino al ritorno in rossoblù:

"Abbiamo portato un po' di esperienza alla squadra, le motivazioni sono quelle giuste e vediamo cosa ci dirà il campo. Pobega è una idea, lo conosciamo bene e lui conosce bene l'allenatore, stiamo discutendo col Milan la possibilità di portarlo a casa a titolo definitivo".

Asllani è un obiettivo?

"Se andiamo dietro a tutto quello che scrivono... in questo momento siamo concentrati su noi stessi, su quello che è reale. I conti li faremo alla fine del mercato, siamo vigili su tutto ma contenti della squadra che abbiamo".