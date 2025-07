Di Marzio sui test fisici di Pubill: "Controllo propedeutico ad avviare una trattativa nei prossimi giorni"

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto un po' il punto sul calciomercato in entrata del Milan, soffermandosi in modo particolare sui discorsi relativi alle fasce rossonera, con quella di destra che potrebbe essere affidata al giovane Marc Pubill, che come anticipato nel pomeriggio da MilanNews.it si è sottoposto oggi ad una serie di test fisici a Barcellona sotto la supervisione di alcuni medici del club milanista:

“Il Milan oggi ha mandato il suo medico sociale in Spagna per verificare le condizioni di Pubill. Un controllo propedeutico ad avviare una trattativa nei prossimi giorni. C’è la trattativa per Estupinan a sinistra”.