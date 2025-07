Romano: "Milan pronto a trattare Pubill dopo i test medici di oggi"

Come anticipato da MilanNews.it Marc Pubill si è sottoposto oggi a dei test fisici preliminari per capire la stabilità del ginocchio che fece saltare il suo approdo all'Atalanta giusto un'estate. Questi non hanno evidenziato alcun tipo di problema, con il Milan che adesso potrà cominciare a trattare con l'Almeria per l'esterno classe 2003.

A confermalo anche il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che in un X di aggiornamento sulla situazione ha scritto: "Il Milan è pronto ad avviare le trattative con l'Almeria e gli agenti di Marc Pubill per un possibile trasferimento del terzino destro spagnolo. I Wolves vogliono Pubill e sono pronti a chiudere l'affare... ma Marc continua ad aspettare il Milan. La decisione spetta al Milan dopo la positività delle prime visite mediche effettuate oggi".