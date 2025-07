Sportiello e il Milan, due anni all'insegna della sfortuna. Terracciano rossonero con 3 anni di ritardo

Un trasferimento all'apparenza curioso, ma di fatto molto sensato. L'addio di Marco Sportiello e l'arrivo di Pietro Terracciano hanno il loro perché. E di fatto rendendo felici tutte le parti: i due portieri, l'Atalanta e la Fiorentina. E anche il Milan.

Sportiello, periodo rossonero poco fortunato

Si chiude con 12 presenze in due stagioni l'avventura di Marco Sportiello al Milan. Avrebbe potuto giocare molto di più se la sfiga sotto forma di infortuni non lo avesse colpito. Un dato faccia riflettere: prima dell'approdo in rossonero si contano 10 partite saltate per problemi fisici o febbre. In due anni di Milan le partite saltate sono state 27, prima per un problema muscolare che lo ha tenuto fuori tre mesi e altri tre mesi la stagione seguente per un incidente domestico che ha provocato la lesione del tendine estensore del secondo dito della mano sinistra. Il Milan si è così ritrovato in un'occasione a rispolverare l'Over 40 Mirante, come nella partita contro la Juventus persa per 0-1 o il giovanissimo Torriani, che ha esordito in Champions League contro il Liverpool. Chiude con un 6.14 di media nella prima stagione e un 6.00 nella seconda stagione

La ragione dell'addio

Salutato Rui Patricio e confermando Marco Carnesecchi titolare inamovibile, l'Atalanta aveva bisogno di un dodicesimo affidabile, ma soprattutto che fosse funzionale anche per le liste Serie A e UEFA: in questo caso Marco Sportiello è il portiere perfetto, poiché formato calcisticamente nella Dea. Per Sportiello, 33 anni, l'occasione di tornare a casa con la speranza magari di giocare anche in Champions League, dove fin qui ha raccolto 8 presenze.

Terracciano e un interesse del Milan che parte da lontano

Il Milan, perdendo Sportiello perde l'unico giocatore Over 22, oltre al nuovo acquisto Samuele Ricci, formato in Italia. Una perdita grossa sotto l'aspetto delle liste Serie A che andava rimpiazzato con un altro giocatore italiano. Pietro Terracciano era da tempo in uscita dalla Fiorentina e da tempo nel mirino del Milan. Nel settembre 2022 l'estremo difensore, in scadenza di contratto con la Fiorentina, era monitorato dai rossoneri. Alla fine, Terracciano rinnovò con la viola triplicando di fatto il suo ingaggio, ma il suo trasferimento al Milan è stato solo rimandato.