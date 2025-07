Il Valencia presenterà un'offerta di rinnovo a Javi Guerra

vedi letture

Tra i tanti candidati alla mediana del Milan c'era anche Javi Guerra, centrocampista classe 2002 del Valencia e capitano dell'U21 spagnola. Alla fine la dirigenza rossonera ha deciso di concentrarsi su Ardon Jashari, ma il nome dello spagnolo è uno di quelli che dalle parti di via Aldo Rossi non è stato per niente accantonato.

Nel frattempo, però, per coprirsi dagli eventuali assalti delle pretendenti, il Valencia starebbe studiando la soluzione migliore per blindare Javi Guerra. Stando a quanto riportato dal collega Matteo Moretto sui propri canali social, il club spagnolo dovrebbe presto presentare un'importante offerta di rinnovo al giocatore, che al momento ha in contratto in scadenza nel giugno 2027.