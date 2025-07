Bianchin: "Il Milan non ha aumentato l'offerta per Jashari, convinto di essersi spinto al massimo delle sue possibilità"

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla trattativa per Ardon Jashari: "Il Milan per Jashari ha fatto due offerte. L'ultima da 32,5 milioni più bonus, che con il concretizzarsi dei bonus rappresenterebbe un record per il calcio belga. Siamo più o meno nell'ordine di grandezza della proposta con cui Maldini e Massara strapparono De Ketelaere al Bruges tre anni fa. Da allora, è stallo. Il Bruges non ha risposto e anche in queste ore fa sapere di non voler cambiare posizione: serve l'offerta giusta, al momento giusto. Il Milan invece non ha aumentato l'offerta, convinto di essersi spinto al massimo delle sue possibilità. Chissà che ora..."

Il calciomercato è assoluto padrone delle chiacchiere da bar e non solo in questo periodo: non può essere altrimenti. Manca un mese e mezzo al gong che sancirà la fine delle trattative ma ancora i movimenti da ultimare o tentare sono diversi. Non sono pochi i nomi che al momento gravitano attorno al MIlan e questa mattina le prime pagine dei principali quotidiani sportivi ne citano diversi.

La Gazzetta dello Sport, nel suo taglio alto, ha riportato aggiornamenti sulla situazione Ardon Jashari ma anche novità per quanto riguarda l'interesse per Pervis Estupinan. Scrive la rosea: "Jashari, l'obiettivo a centrocampo". Nulla di nuovo, con la notizia che viene arricchita dal testo sul terzino sinistro nel sottotitolo: "Jashari strappa con il Bruges, è più vicino al Milan. Offerta per Estupinan".

Anche il Corriere dello Sport lascia spazio al Milan in apertura ma si concentra sul casting per l'attaccante, con un profilo, quello di Dusan Vlahovic, che al momento sembra essere il più in vantaggio.Scrive il CorSport: "Allegri ha in testa Vlahovic. Milan, Dusan è un'idea da ultimi giorni di mercato". Su Tuttosport si parla quasi solo di Juventus che ha manifestato l'interesse per Marc Pubill, ricercato anche da altri top club come Milan e Barcellona. Il titolo recita sui bianconeri: "Oltre al difensore dell'Almeria, si candida anche Lucas Vazquez".