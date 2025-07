Il Brighton ha rifiutato la prima offerta del Milan per Estupinan

vedi letture

Stando a quanto riportato dal collega Matteo Moretto sui propri canali social, il Brighton ha rifiutato la prima offerta da circa 12 milioni di euro del Milan per Pervis Estupinan. L'ecuadoregno resta il primo obiettivo della dirigenza rossonera per la fascia di sinistra, motivo per il quale nei prossimi giorni le parti potrebbero continuare a sentirsi per cercare di trovare una quadra per il trasferimento in Italia del classe 1998.

Non sarà semplice convincere il Brighton a privarsi di un calciatore del genere, ma scrive Matteo Moretto che il Milan confida di arrivare ad un accordo per una cifra intorno ai 20m€.