Milan, i test ai quali si è sottoposto Pubill hanno dato riscontri positivi

vedi letture

Come anticipato nel primo pomeriggio dalla redazione di MilanNews.it (CLICCA QUI), il Milan è in Spagna per dei test preliminari ai quali è stato sottoposto Marc Pubill, esterno dell'Almeria oltre che obiettivo dichiarato della società rossonera per la fascia destra in questo calciomercato.

Aggiunge Gianluca Di Marzio sui propri canali social, che queste visite hanno dato riscontri positivi. Il giocatore non ha infatti riscontrato alcuna criticità, e le sue condizioni sono buone. Chissà che dopo questo non possa ufficialmente partire la trattativa tra l'Almeria e il Milan, che ha l'obiettivo di anticipare la concorrenza di alcuni club sul giocatore, Wolves su tutti.