Di Marzio: "Cresce la fiducia per Estupiñán, parti al lavoro per abbassare il prezzo chiesto dal Brighton. Anche il ragazzo spinge per vestire rossonero"

vedi letture

Come riportato dal noto giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, il Milan spinge per l'acquisto di Pervis Estupinan, terzino sinistro in uscita dal Brighton. Infatti, il club inglese ha da poco ufficializzato Maxim De Cuyper, e quindi il difensore ecuatoriano sarebbe fuori dagli schemi per una maglia da titolare. Da qui, l'idea del Milan che nella giornata di ieri ha offerto circa 12-13 milioni per il cartellino di Estupinan. Il Brighton però chiede di più.

Di seguito, gli ultimi aggionamenti di Gianluca Di Marzio

"Cresce la fiducia per arrivare a Estupinan. Nelle ultime ore, la dirigenza rossonera insieme all'agente del giocatore Jorge Mendes starebbero cercando di abbassare le richieste economiche del Brighton. I contatti tra le parti proseguono e la distanza dovrebbe presto non essere più l'ostacolo più grande. Anche il giocatore spinge per il trasferimento a Milano. Prossime ore decisive".