Passerini: "Vlahovic sa bene che Allegri lo mette piuttosto in alto nella sua lista"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla possibilità che Dusan Vlahovic si trasferisca al Milan: "Intrigo Vlahovic: quante sono le possibilità che Dusan possa davvero tornare ad essere allenato da Allegri? Le possibilità ci sono e non sono nemmeno così basse, anche se uno scenario che non si apre ora, ma tra un mese più o meno. Il Milan non sa se riuscirà a prendere Vlahovic e Vlahovic non è l'unico attaccante che Allegri e Tare stanno osservando. Allegri è stato molto chiaro: vuole un giocatore forte, che alzi il livello e la concorrenza con Santiago Gimenez.

Gli attaccanti costano molto e spesso si decidono a fine mercato, perché magari vanno via a prezzi più convenienti. Per ora si fa trapelare che non c'è un assalto a Vlahovic, che è una cosa che ci può stare secondo la logica della domanda e dell'offerta. Poi la verità è che il Milan è seriamente interessato a Vlahovic, Allegri lo ha messo tra i suoi primissimi posti. La Juventus ha tutto l'interesse a liberarsi dell'ingaggio del serbo. E il Milan deve infilarsi in questa grana della Juventus, senza risolvergliela: la strategia di Tare, quella dell'attesa, in questo caso è quella giusta. Poi non potrà prendere 12 milioni di euro di ingaggio. Ci sono riflessioni in corso e c'è già stato qualche abboccamento. Vlahovic sa bene che Allegri lo mette piuttosto in alto nella sua lista e non è impossibile che, dovendosi rilanciare, dovrebbe dimezzarsi il suo ingaggio".