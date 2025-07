Non solo Estupinan, altri due nomi sul radar rossonero per la fascia sinistra

Il Milan è al lavoro per trovare al più presto l'erede di Theo Hernandez nel ruolo di terzino sinistro. Il club rossonero, che aveva optato per la cessione del francese già da tempo, si è fatto trovare impreparato non pensando subito all'alternativa da inserire in rosa per Massimiliano Allegri che adesso, alla vigilia della partenza per la tournée in Asia e Oceania, si ritrova con le fasce abbastanza scoperte. Dopo aver perso l'opportunità Archie Brown, sfilato da sotto il naso dal Fenerbahce, la lista rossonera propone altri nomi.

Il profilo che sembra oggi in vantaggio è Pervis Estupinan, classe 1998 del Brighton, che è chiuso in Inghilterra dall'arrivo di Maxim De Cuyper sulla sua stessa fascia e che al contempo desidera alzare l'asticella. Ha già fatto intendere che gradisce il Milan e il suo agente Jorge Mendes, come riferisce la Gazzetta dello Sport questa mattina, è al lavoro per la buona riuscita dell'operazione. Per la rosea ci sono altri due nomi, un po' più defilati. Uno è quello di Nathaniel Brown, classe 2003 dell'Eintracht Francoforte, l'altro è Miguel Gutierrez del Girona su cui però, al momento, il Milan non si è mai mosso con decisione.