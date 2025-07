Depositato in Lega Serie A il contratto di Pietro Terracciano

vedi letture

Nonostante non sia ancora arrivata l'ufficialità da parte dei due club, che comunque è attesa a stretto giro di posta, Pietro Terracciano può dirsi un nuovo giocatore del Milan. Ieri la redazione di MilanNews.it ha raccontato come il portiere abbia già cominciato a lavorare con i nuovi compagni al Centro Sportivo di Milanello agli ordini di Massimiliano Allegri. Oggi intanto arriva anche il nuovo indizio: sul portale della Lega di Serie A il contratto di Terracciano risulta depositato.

In attesa della comunicazione ufficiale sia da parte del Milan che da parte della Fiorentina, va ricordato che Pietro Terracciano è arrivato a Casa Milan martedì e ha firmato un contratto biennale. L'ex Viola sarà il nuovo vice di Mike Maignan e prenderà il posto di Marco Sportiello che invece tornerà all'Atalanta nelle prossime ore: non ci sarà una rescissione del contratto ma un accordo tra rossoneri e bergamaschi per il versamento di una cifra simbolica.