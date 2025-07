L'asse Bologna-Milano si può scaldare anche per Okafor

vedi letture

Milan e Bologna sono in contatto costante: la priorità è arrivare a una quadratura del cerchio per l'operazione che riporterà Tommaso Pobega in rossoblù, questa volta definitivamente. La proposta della squadra emiliana, dopo aver rifiutato di pagare i 12 milioni del riscatto previsti al termine dell'anno di prestito, è quella di un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni più 1 di bonus, che si attiverebbe a determinate condizioni. In questo senso si attende la risposta del Milan.

In tutto questo l'asse Bologna-Milano si può scaldare anche per un altro calciatore attualmente di proprietà del Diavolo: si tratta di Noah Okafor. L'esterno offensivo svizzero ha vinto lo Scudetto con il Napoli nel corso della sua metà stagione in prestito agli ordini di Conte, in cui ha giocato pochissimo. Oggi è un esubero del Milan che cerca l'opzione di uscita migliore. I rossoblù, che già si erano fatti avanti a gennaio, tengono in considerazione Okafor nel caso partisse Ndoye: sullo svizzero del Bologna c'è proprio l'interesse del Napoli che una volta venduto Osimhen potrebbe fiondarsi a comprare il calciatore. Davanti a questo scenario, Sartori e Di Vaio andranno a bussare alla porta del Milan per Okafor. Indiscrezioni riportate oggi da Il Resto del Carlino.