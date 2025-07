Dalla Turchia, nuovo interesse del Galatasaray per Pavlovic: la situazione

Negli ultimi sei mesi, per un motivo o per un altro, i discorsi tra Milan e Galatasaray sono stati parecchi. A gennaio diversi interessamenti del club turco per giocatori rossoneri: prima per Emerson Royal, quindi per Strahinja Pavlovic e infine per Alvaro Morata che effettivamente si è trasferito in prestito in Turchia con diritto di riscatto. Quest'estate, però, i colloqui continuano e tutto parte ancora dal centravanti spagnolo che ha manifestato la sua intenzione di interrompere il prestito anzi tempo (scade a gennaio 2026) per potersi trasferire al Como.

A partire da questa esigenza il Milan e il Galatasaray si sono seduti al tavolo per capire come ovviare a questa situazione. Nei vari discorsi, come riporta il giornalista turco Kagan Dursun su X, è tornato in auge il nome di Strahinja Pavlovic che, a gennaio, fu molto vicino al trasferimento al club campione di Turchia. Al momento non c'è una trattativa ma si valuta la volontà del calciatore: il collega scrive che se il giocatore dovesse avere aprire al trasferimento, diverebbe il primo obiettivo del mercato del Gala.