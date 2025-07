Fiorentina, Pioli ha chiesto Kessiè: club al lavoro per riportare il centrocampista in Italia

Intervenuto così a Sky Sport - Calciomercato l’Originale, il giornalista ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sull’attualità del Milan ma non solo. Infatti, secondo il giornalista ci sarebbe una forte tentazione della Fiorentina di riportare in Italia Franck Kessiè, che insieme a Pioli formerebbe una coppia di ex rossoneri alla Viola.

L'ex numero 79 del Milan sarebbe il vero obiettivo per rinforzare il centrocampo della Fiorentina in vista della prossima stagione. Un desiderio di Pioli, che con Kessiè ha passato stagioni importanti al Milan condite con la vittoria dello scudetto nel 2022, annata in cui l'ivoriano giocò con molta contuinutà nonostante una questione difficile sul rinnovo di contratto (che col Milan poi non accadde).

La Fiorentina è quindi in attesa di capire se l'operazione Kessiè potrebbe risultare sostenibile dal punto di vista econonico, visto l'alto ingaggio che l'ex rossonero prende attualmente. Se così fosse, la Serie A riabbraccerebbe un centrocampista che con Atalanta, ma soprattutto Milan ha saputo fare la differenza grazie alle sue qualità fisiche e tecniche.