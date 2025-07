Fiorentina, Pioli: "Allegri non ci ha messo tra le candidate alla qualificazione alla Champions. Bene, io l'ho scritto sulla lavagna ai miei giocatori questa frase"

vedi letture

Durante la sua conferenza stampa di presentazione lo scorso 7 luglio, Massimiliano Allegri, parlando delle squadre che lotteranno per un posto in Champions League, ha dichiarato: "Le squadre che sono sempre al vertice sono il Napoli, che è la favorita, l'Inter, la Juventus, l'Atalanta, la Roma, la Lazio. Arrivare tra le prime quattro non è facile, per questo è importante lavorare bene".

Oggi è andata in scena la presentazione di Stefano Pioli come nuovo tecnico della Fiorentina, il quale ha risposto così ad una domanda sugli obiettivi della sua squadra nella prossima stagione: "Sarà una sfida tra club, non tra allenatori. Io potevo essere ancora tra i top-10 allenatori più pagati al mondo ma volevo nuove sfide - riporta firenzeviola.it -. Dovrò dimostrare di essere al livello: Allegri non ci ha messo tra le candidate alla qualificazione alla Champions. Bene, io l'ho scritto sulla lavagna ai miei giocatori questa frase".