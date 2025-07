Juve, Douglas Luiz in partenza: si pensa a Franck Kessie

Per Franck Kessie si apre la possibilità di un ritorno in Italia: qualche settimana fa il calciatore era stato accostato alla Roma, oggi invece è la Juventus a essere indicata, dai colleghi di SportMediaset, come squadra interessata al centrocampista ivoriano. L'idea del club bianconero è trovare un sostituto a Douglas Luiz, flop totale della scorsa campagna estiva di mercato e che è già sul punto di lasciare Torino con un ritorno in Premier League che appare sempre più probabile.

Il nome di Frank Kessie, come si legge nell'articolo dei colleghi di SportMediaset, è un cavallo di ritorno per la Juventus. Dopo il doppio Scudetto con Milan e Barcellona, l’ivoriano aveva scelto l’Arabia Saudita nell’estate 2023, firmando un triennale con l’Al Ahli, club di cui oggi è anche capitano e con cui ha trionfato nella Champions Asiatica. Anche per queste ragioni l'ex calciatore rossonero non sembra intenzionato a lasciare il suo posto in Arabia nè tantomeno il suo contratto.