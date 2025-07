Il primo saluto di Stefano Pioli dopo il ritorno alla Fiorentina: "Sto benissimo"

Stefano Pioli è pronto a iniziare la sua seconda avventura da allenatore della Fiorentina e dopo essere arrivato poche ore fa all'interno del Viola Park ha prima incontrato il direttore sportivo Daniele Pradè e il direttore generale Alessandro Ferrari, per poi entrare in campo e salutare i giornalisti presenti, rispondendo al consueto "come sta?", con uno "sto benissimo" che lascia intendere tutta la sua voglia di rimettersi al lavoro in Italia dopo l'esperienza all'Al-Nassr. Di seguito le immagini del tecnico all'interno del centro sportivo del club viola, in attesa dell'arrivo della squadra, previsto per la giornata di domani.

Il comunicato di ieri che ha ufficializzato il ritorno di Pioli sulla panchina della Fiorentina.

"ACF Fiorentina comunica che il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli.

Pioli che torna a Firenze dopo aver indossato la maglia viola da calciatore, tra il 1989 e il 1995, e guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019, ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2028". Mister Stefano Pioli, che insieme alla prima squadra saluterà i nostri tifosi lunedì 14 luglio in occasione del Viola Carpet, incontrerà i giornalisti mercoledì 16 luglio, alle ore 12:00, all’interno del Wind Tre Media Center del Viola Park".