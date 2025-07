Legrottaglie esalta Leoni: "Sarà il capitano della Nazionale. Mai visto nessuno così a 16 anni"

vedi letture

Nicola Legrottaglie, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Giovanni Leoni. L’ex "Head of Performance" della Sampdoria, ha spiegato anche come andò l'arrivo del difensore dal Padova. "Tutto nacque grazie al suo procuratore: in quel periodo stavamo chiudendo per Alvarez dal Sassuolo alla Samp, lui seguiva anche Leoni e ce lo propose. Inizialmente volevamo aggregarlo alla Primavera, lasciandogli la possibilità di allenarsi in prima squadra, ma non appena lo vedemmo più da vicino, io, Andrea Mancini e Pirlo capimmo che c'era qualcosa di strano...".

Cioè?

"Ci siamo chiesti perché un ragazzo con qualità e potenzialità come le sue giocasse ancora in Primavera 2. Era assurdo. E infatti con noi in B ha esordito subito. Qualità pazzesche che si sono viste dal primo istante. Io non avevo mai visto un ragazzo così a 16-17 anni appena".

Pronti, via e diventa titolare.

"All’esordio entrò per una ventina di minuti, poco dopo giocò dal 1’ e si prese la titolarità. La prima cosa che ci dicemmo io, Pirlo e Andrea Mancini fu chiara: ‘Questo è un potenziale Premier League da 30 milioni facili’. Leoni ha caratteristiche che si vedono su pochi profili: fisicamente è già formato come se avesse 30 anni, è tutto strutturato, poi ha un’intelligenza calcistica che gli permette di non soffrire né sul breve né sul lungo. Nonostante un’altezza davvero notevole. Considerando l’età che ha deve mettere ancora un po’ di forza e costituirsi ulteriormente a livello muscolare, ma da qui a 3 anni esploderà".

Vedrebbe bene Leoni all'Inter?

"Non farebbe nessuna fatica. Anzi: più alzi il livello, più aumenta la sua competitività. Si adatta al contesto. Diventa sempre più forte. Poi andrebbe gestito con calma perché la maglia dell’Inter è più pesante e ogni errore enfatizzato, ma si tratta di un percorso. Leoni è un ragazzo in gamba e credo sarà il futuro della Nazionale. Dico di più: ne diventerà capitano"