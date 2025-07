Ravezzani su Theo: "Se è così ambizioso, che è andato a fare all'Al Hilal?"

In merito all'addio di Theo Hernandez, passato dal Milan all'Al Hilal per 25 milioni di euro, il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha dichiarato a TMW Radio durante Maracanà.

"C'è una parte di verità e una di opportunismo. Lui andò in un Milan che voleva giocatori giovani da affermare, non è cambiato nulla però. Capisco poi che un titolare francese che non fa neanche le coppe europee si senta sminuito. L'autocritica è difficile da fare, ma ha fatto una stagione brutta, ha avuto un atteggiamento che è peggiorato nel corso del tempo. Se è comprensibile che lui fosse uno ambizioso e che questo Milan non glielo può garantire un certo palcoscenico ok, ma che è andato a fare all'Al-Hilal?".