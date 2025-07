Mirabelli esalta Leoni: "E' un predestinato, ha qualità da campione"

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan e attuale responsabile dell'area tecnica e direttore sportivo del Padova, ha parlato così a Tuttosport di Giovanni Leoni, difensore del Parma che è cresciuto nel vivaio della società veneta: "Avevamo questo giovane nell’Under 17 dalle grandi qualità, così lo portammo direttamente in prima squadra, senza farlo transitare dalla Primavera. Ebbe un debutto velocissimo, tanto da essere uno degli esordienti più giovani tra i professionisti con quei tre minuti giocati a 16 anni contro l’Albinoleffe. Poi l’anno successivo, dopo alcune partite nelle giovanili, giocò contro il Pontedera in Coppa Italia. Le dico la verità, fu dura convincere Torrente a farlo scendere in campo. Io spingevo affinché avesse la sua possibilità, Leoni era già forte, purtroppo però ci sono determinati allenatori che hanno paura e qualche timore con i giovani.

Se è pronto per il grande salto in una big? Assolutamente sì. Non gli manca nulla, oltre a essere un giocatore di grande struttura fisica, è anche tecnico e veloce, è un centrale moderno, come lui oggi non ce ne stanno, sarà lui per i prossimi quindici anni il centrale della nazionale italiana. È stata la Sampdoria brava a prenderlo, poi il Parma. Adesso vedremo. Parliamo di un predestinato, è un campione anche nella testa, un grande giocatore. Ha grandissimi margini di miglioramento. Il suo ultimo ritiro completo l’ha fatto con noi, al Padova, lo scorso anno so che l’aveva saltato per una fascite, per un ragazzo della sua età partire bene in ritiro è importante. Ha comunque qualità da campione".