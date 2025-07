Jovic torna in Spagna? Oltre al Getafe lo vuole anche la Real Oviedo

vedi letture

Luka Jovic, dopo due stagioni al Milan, è alla ricerca di una nuova avventura. Il centravanti serbo, 27 anni, al momento è svincolato dopo che il club rossonero ha deciso di non esercitare l'opzione di rinnovo automatico per un anno ed è chiaramente alla ricerca di una nuova squadra. Inizialmente, l'ex numero 9 del Diavolo, sembrava essere orientato per un cambio radicale e per iniziare una carriera in Messico al Cruz Azul ma al momento la pista sembra essersi raffreddata.

Sul giocatore, in più, si sono avventate anche le squadre spagnole. Come riporta As c'è un interesse molto vicino all'accordo con il Getafe. Questa mattina il quotidiano spagnolo, però, riporta anche di un sondaggio serio da parte della nuova promossa Real Oviedo che cerca una punta. In questo senso il principale promotore è lo stesso allenatore della squadra spagnola, il serbo Veljko Paunovic, che ha chiesto il suo connazionale come rinforzo per innalzare il livello della sua rosa.