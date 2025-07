Gilardino subito simbiosi col Pisa: "Vogliamo restare in Serie A"

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "Stiamo lavorando bene. Ho scelto di venire qui perché la proprietà mi ha voluto fortemente e siamo entrati subito in simbiosi. Vogliamo restare in Serie A, che mancava da 34 anni. L'entusiasmo che si respira in città dovrà essere la nostra benzina. Servirà sacrificio ma proveremo anche a proporre".

Dal ritiro di La Salle, Alberto Gilardino tecnico del Pisa neo promosso guarda alla stagione nel massimo campionato con ambizione. Quanto al mercato, ai microfoni di Sky ha sottolineato che "stiamo valutando prototipi di giocatori come Simeone o Zerbin che conoscano già la Serie A e abbiano qualità. Stiamo facendo delle valutazioni, servono calciatori che possano giocare a un certo livello". (ANSA).