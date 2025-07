Conceiçao potrebbe ripartire dal Benfica. Il candidato alla presidenza: "Non escludo nulla"

L'ex allenatore del Milan Sergio Conceiçao potrebbe ripartire ancora una volta dal Portogallo. La novità sta però tutta nel fatto che lo storico allenatore del Porto potrebbe pugnalare alle spalle i suoi ex tifosi sedendosi sulla panchina di una storica rivale dei Dragoes, il Benfica.

A confermarlo il candidato alla presidenza del club di Lisbona Luís Filipe Vieira, che in una recente intervista al portale Correio da Manhã ha detto: "Ho un patto con la mia coscienza, punto. Conosco Sérgio da anni, ben prima che diventasse allenatore. È un allenatore eccellente. Gli piace vincere e sa come far giocare un buon calcio alle squadre. Ha commesso errori come allenatore? Certo, come quasi tutti. Le elezioni sono a ottobre e tutto ciò che si dice al riguardo è pura speculazione. Ma non escludo di parlargli se sarà libero e la valutazione che faccio punterà a suo favore".