Jovic, futuro lontano dall'Europa: il serbo tentato dall'Arabia

vedi letture

Il Milan è in tournée in Asia per preparare al meglio l’inizio di stagione, in quello che si potrebbe rivelare un agosto insidioso e carico di sfide da non sottovalutare. Dall’esordio in Coppa Italia contro il Bari, alla prima di campionato sempre a San Siro contro la Cremonese: il Milan dovrà farsi trovare pronto.

Il tema mercato resta però molto carico e ricco di nuovi aggiornamenti. Abbiamo raccontato dell'accordo trovato con Estupinan, che sarà di fatto il sostituto di Theo Hernandez in questa stagione. Per un giocatore che arriva, uno che va. Luka Jovic non ha rinnovato il proprio contratto col club rossonero, e la sua destinazione potrebbe essere molto lontano dall'Europa.

Moretto conferma: Jovic in Arabia

Il giornalista ed esperto di trattative, Matteo Moretto conferma quanto riportato da lui stesso pochi minuti fa: Jovic lontano dal giocare in un club europeo (si era detto del Getafe, in Spagna). L'ex numero nove milanista ha ricevuto una importante offerta dall'Arabia.